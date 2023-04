Cinquanta ristoranti si sfidano alla ’Giornata’ di Confcommercio

Sono una cinquantina i ristoranti della provincia che parteciperanno il 28 aprile alla prima edizione de ‘La Giornata della Ristorazione 2023’, iniziativa ideata da Fipe Confcommercio per valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana. Tra questi, non ci saranno solo ristoranti, ma anche trattorie, osterie, pizzerie e taverne. Chef, personale e titolari saranno uniti da un’unica missione: proporre una ricetta tipica del territorio con ingrediente principale il pane, elemento centrale e quotidiano della tradizione gastronomica del Paese. I giudici saranno proprio i clienti che potranno assaggiare per un giorno questi piatti e riscoprire le proprie origini, ma a vincere saranno tutte le attività, nel nome della "Carta dei Valori della Ristorazione Italiana". E’ possibile iscriversi sul sito https:giornatadellaristorazione.com e indicando un piatto a scelta. In occasione della Giornata della Ristorazione, Fipe promuoverà un’iniziativa di Charity attraverso un importante contributo economico devoluto a favore di Caritas.