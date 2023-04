Cinquanta auto d’epoca sfilano in centro città

Cinquanta vetture storiche ed un centinaio di persone parteciperanno domani mattina all’evento spezzino del Kursaal Car Club, associazione di auto storiche di Montecatini Terme, socia di Aci Storico Roma. I soci, grazie alla concessione straordinaria del Comando della sede spezzina, una volta entrati nell’Arsenale e messi in mostra i propri veicoli d’epoca, potranno anche salire e visitare una delle più moderne fregate in dotazione alla Marina militare. La lunga fila di vetture, con esemplari rari ed in ottimo stato di conservazione, in particolare dei mitici anni ‘60, raggiungeranno La Spezia provenendo dall’autostrada e percorreranno il tratto del centro fino alla sede dell’Arsenale. Saranno scortati da diversi Vespe, storiche anch’esse, in modo da favorire la sfilata da piazza Garibaldi, via Malaspina e quindi via Chiodo fino all’entrata dell’Arsenale dove saranno effettuati i controlli previsti. Infine, partecipanti e rappresentanti della Marina militare saranno alla mensa ufficiali per uno scambio di saluti.