Cinghiali problema di tutti "Situazione intollerabile Subito interventi urgenti"

Parte da Lerici la ‘crociata’ contro l’invasione dei cinghiali. Il Comune guidato dal sindaco Leonardo Paoletti, caduto nel vuoto l’appello lanciato mesi fa alla Provincia, ha deciso di tirare dritto, facendosi promotore di un tavolo che nei giorni scorsi ha vissuto il primo incontro formale, al quale hanno partecipato le amministrazioni di Arcola e Ameglia, e i rappresentanti dell’Ambito territoriale di caccia, del Parco nazionale delle Cinque Terre e di quello regionale di Montemarcello Magra-Vara. "La questione del sovrappopolamento dei cinghiali esiste e ha dimensioni rilevanti sia in ambito ambientale che sociale – spiegano congiuntamente i sindaci delle tre amministrazioni, Leonardo Paoletti, Monica Paganini e Umberto Galazzo, il direttore del Parco nazionale delle Cinque terre Patrizio Scarpellini, e i presidenti del Parco di Montemarcello e dell’Ambito territoriale di caccia, Eleonora Landini e Roberto Canata – La pratica dell’attività agricola, anche non professionale, è compromessa dal sovrappopolamento degli ungulati e, con essa, è compromesso un assetto sociale legato alla conservazione dell’unicità culturale, paesaggistica e naturale dei nostri territori". I presenti, tutti concordi nel ritenere "necessari provvedimenti che affrontino con maggiore forza rispetto a quanto fatto finora e che puntino alla prevenzione", chiedono "investimenti diretti a una riduzione numerica che permetta di contenere le presenze nelle aree più interne". Una misura che passa attraverso l’abbattimento contenitivo, attività di controllo attualmente affidata alla vigilanza faunistica regionale, che tuttavia "risulta impossibilitata a svolgere il proprio compito poiché in numero del tutto insufficiente rispetto alle dimensioni che ha assunto il fenomeno.

È necessario investire risorse nel Nucleo di vigilanza faunistico ambientale, che deve essere il principale soggetto al quale affidare l’attività di controllo e al quale andrebbe affidato il coordinamento di qualsiasi attività legata ai piani di abbattimento. Un fenomeno di tale portata non può essere basato sul volontariato, ma esige personale formato e specializzato poiché l’attività venatoria è ben diversa dall’attività di controllo". Dall’incontro è emersa anche la necessità di "facilitare i rimborsi per i danni prodotti dai cinghiali anche per il cittadino, oltre che per le aree produttive", e di "incentivare la conoscenza e l’esercizio delle buone pratiche di conservazione del territorio e del mantenimento funzionale delle recinzioni elettrificate". Temi che i partecipanti al tavolo nelle prossime settimane sottoporranno a Regione Liguria e ministeri dell’Ambiente e della Salute, per "affrontare una problematica che ha raggiunto livelli intollerabili per i territori".

mat.mar.