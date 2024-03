"Giù le mani dal Nuovo", il popolo del cinema affolla Palazzo civico a Spezia. Commissione infuocata

La Spezia, 2 marzo 2024 – Si sono ritrovati a Palazzo civico un po’ commossi ma parecchio agguerriti, e non solo i veterani della settima arte, c’erano anche le nuove reclute, i giovani che grazie ad una sala diversa da tutte le altre si sono appassionati al cinema riscoprendo i capolavori del passato, dalla Dolce Vita di Fellini all’Avventura di Antonioni. In tutto sono più di duecento, venuti per assistere ai lavori della commissione consiliare che ha discusso del futuro appeso ad un filo dell’ultimo cineclub rimasto in città. "Il Nuovo è un luogo importante - sottolinea Alessio Angeletti, giovane e assiduo spettatore - per tanti ragazzi. Tutte le volte che ci sono stato ho potuto sperimentare realmente la magia del cinematografo".

A fare la differenza nell’esperienza provata da Alessio e da tanti altri spettatori è un insieme di fattori. In primis la mano sapiente di Silvano Andreini nel selezionare solo film di grande qualità e poi la capacità nel mescolare insieme linguaggi e temi diversi per creare cultura e dibattito. Un fermento a cui difficilmente si rimane insensibili una volta sperimentato e che ieri sera ha spinto molti a voler esser presenti, a dare un segno tangibile di vicinanza e di affetto. "Sono qui - spiega Gianni De Scalzi - perché frequento il Nuovo da quando sono ragazzo. Ho visto spettacoli magnifici, anteprime mondiali e artisti meravigliosi. Se questa storia dovesse arrivare al capolinea sarebbe un grande dolore". Dello stesso avviso il musicista Fulvio Bonamino che ricorda con nostalgia quando si esibì al Nuovo con i gruppi Lo strano mosaico, Il Simbolo (assieme a Dario Vergassola) e Lago di Loch Ness. "È stato un luogo molto importante anche per la musica, negli anni Settanta e Ottanta ebbi modo di ascoltarvi dei grandissimi concerti, rassegne di rock originali e indipendenti".

Sono così tanti gli innamorati del Nuovo che i lavori della commissione vengono spostati dalla sala multimediale a quella consiliare, con la gente che prende posto non solo nello spazio tradizionalmente riservato al pubblico ma anche tra i banchi dei consiglieri e addirittura sugli scranni che di solito occupano gli assessori, il presidente del consiglio comunale e il sindaco Peracchini. Essendo una commissione e non una seduta del consiglio comunale il primo cittadino non è presente e questo lascia delusi molti convenuti. È al sindaco che volevano appellarsi, "affinché si mettesse alla testa di una battaglia per la salvezza del Nuovo".

"Il sindaco non è stato inviato a partecipare" dichiara la consigliera di maggioranza Gina Gabriella Crovara, affermazione che lascia perplesso il consigliere di minoranza Roberto Centi che sostiene invece che "tutta l’amministrazione era stata invitata e che nessuno della Giunta si è invece presentato". La battaglia politica si esaurisce nella richiesta da parte dell’opposizione di una terza audizione, in cui viene messo messo nero su bianco l’auspicata presenza di Peracchini, anche nella sua veste di assessore alla cultura. Gli oltre duecento spezzini che hanno assistito ai lavori della commissione uscendo fanno sa pere che ritorneranno ancora più numerosi.

Vimal Carlo Gabbiani