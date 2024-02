Cinema ’Il Nuovo’ a rischio chiusura: "Salviamo un patrimonio della città"

Centrosinistra spezzino in allarme per la ventilata chiusura del cinema Il Nuovo della Spezia. Sulle barricate, in difesa della sala gestita dall’associazione culturale ’Pietro Germi’, Roberto Centi, Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi di LeAli a Spezia, che intervengono per scongiurare quella che sarebbe la perdita di un fondamentale polo della cultura spezzina. "Il Cinema Il Nuovo è un patrimonio culturale storico ed inestimabile della città e va assolutamente difeso e preservato: siamo preoccupati, raccogliamo il ’grido di dolore’ di Silvano Andreini", presidente dell’associazione "e lo rilanciamo a tutta la comunità, nelle sue articolazioni culturali, politiche, associative. Il Nuovo non può chiudere, sarebbe una sconfitta di tutti, e tutti dobbiamo mobilitarci e fare sentire la nostra voce". Il gruppo ha chiesto la convocazione urgente di due commissioni consiliari, di cui una con la presenza della proprietà, la fondazione Cesare Pozzo di Milano e chiede al sindaco Peracchini di far incontrare le due parti "per trovare una soluzione che possa contemperare tutte le esigenze".

"Non si tocchi un luogo culturale storico, la città si mobiliti" è il grido lanciato dalla segreteria provinciale di Rifondazione Comunista. "Il cinema ‘Il Nuovo’ ha rappresentato e rappresenta un luogo di cultura e socialità della nostra città; da sempre offre una quantità di proiezioni di altissimo livello con prezzi accessibili: sarebbe un ennesimo colpo per la città perdere uno dei pochi presIdi di cultura rimasti. Siamo al fianco di chi ci lavora e che da sempre con impegno, dedizione e sacrifici ha portato avanti questa bellissima esperienza". Anche dal partito, viene chiamata in causa la proprietà. "Ha come fondamentali la solidarietà e il presidio di luoghi di cultura sociale: non adotti la pratica della speculazione contraria alle finalità stesse della Fondazione e dell’esempio di vita di Cesare Pozzo a lui dedicata".