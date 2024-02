Cinema di Bernhardt. Rassegna con Acit

Sarà ‘L’anima e il volto’ ad aprire il ciclo ‘Il fascino del Melodramma. Il cinema di Curtis (Kurt) Bernhardt’ proposto dall’Acit (Associazione culturale italo-tedesca) di Spezia, col patrocinio del Comune e il contributo del Goethe Institut. Appuntamento oggi, alle 17, alla mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’, per la proiezione, introdotta e commentata dall’esperto critico Giordano Giannini, tratta dal romanzo omonimo di Karel J. Benes. Molto fine ed efficace l’interpretazione di Bette Davis, che qui sostiene il doppio ruolo di due sorelle gemelle innamorate dello stesso uomo, Bill Emerson, il quale decide di sposare Patricia, meno sensibile ma più affascinante della sorella Kate. Il ciclo poi proseguirà il prossimo martedì, 27 febbraio, con ‘Devotion - Vita delle sorelle Bronte’, incontro al quale sarà presente l’anglista Nicoletta Gruppi, autrice dello studio ‘Emily Bronte. Ipotesi di un ritratto a colori’. Per informazioni e per le iscrizioni al cineforum è possibile telefonare allo 0187 739625 oppure scrivere a [email protected].