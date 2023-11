Cinema d’essai. Quattro serate nelle sale Fice

Nel mese di novembre, con Fice Liguria, la rete di sale cinematografiche in regione aderenti alla Federazione Italiana dei Cinema d’Essai di cui il cinema Il Nuovo fa parte, presenterà la rassegna ‘Non tutto il Cinema, solo il Meglio’. Quattro appuntamenti presentati in contemporanea nei cinema (anche di Genova, Chiavari, Ronco Scrivia, Rossiglione e Savona) per promuovere la passione per la settima arte. Nei primi mesi del 2024, invece, sarà chiamato il pubblico a scegliere il film preferito tra un elenco di titoli di qualità: quattro spettatori, insieme agli esercenti, realizzeranno un breve spot da proiettare prima del film. La Fice ligure è convinta che chi ama il cinema desideri vedere film stimolanti, coraggiosi e sorprendenti e che le sale d’essai come Il Nuovo saranno sempre pronte e disponibili a valorizzare il meglio del cinema di qualità e sempre attente, in modo particolare, alle opere italiane ed europee. Dunque, sempre alle 21.15, si inizia domani, con ‘Disco Boy’ di Giacomo Abbruzzese con Franz Rogowski, Morr N’Diaye e Laetitia K; poi giovedì 16 ‘As bestas’ di Rodrigo Sorogoyen con Denis Ménochet, Marina Foïs e Luis Zahera; poi il 23 ‘Quo vadis, Aida?’ di Jasmila Zbanic con Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic e Boris Isakovic; infine il 30 ‘The Artist’ di Michel Hazanavicius con Jean Dujardin, Bérénice Bejo e John Goodman. m. magi