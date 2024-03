LA SPEZIA

IL NUOVO

via Colombo 99 - 0187-24422

"Memory" ore 15-17; "Il ragazzo e l’airone" ore 19; "Povere creature" ore 21.15

MEDIATECA

via Firenze 37 - 0187-745630

"Un altro ferragosto" ore 21; "La zona d’interesse" ore 18. "La sala riservata" ore 15

MEGACINE

Via del Canaletto 140

Tel 0187.1676324

"Dune: parte due" ore 17.15-18.30.20.45; "Un altro ferragosto" ore 21.25; "Red" ore 17.30-20.30; "Kina e Yuk alla scoperta del mondo" ore 17.40; "Race and glory - Audi vs Lancia" ore 17.30-21.30; "Imaginary" (V.M. 14) ore 17.40 - 21.30; "Force of nature: oltre l’inganno"

LERICI

ASTORIA

via Gerini 40

Tel. 0187-952253

"Un altro ferragosto" ore 21.

SARZANA

MODERNO

Via del Carmine - Tel. 0187-620714

"Oppenheimer" Ore 20,10: "Dune: parte due" ore 20.10; "Un altro ferragosto" ore 20.10-22.30; "Imaginary" (V.M. 14) ore 20.10-22.30; "Force of nature - Oltre l’inganno" Ore 20.10. "Race of glory - Audi Vs Lancia" Ore 22.30. "La zona d’interesse" Ore 20.10-22.30

CINEMA ITALIA

Via Niccolò V Tel. 0187-22244

Riposo