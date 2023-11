Cinelaboratorio articolato in due parti. Film a sorpresa seguito dall’attività creativa

La mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’ di via Firenze organizza per oggi, con inizio a partire dalle 16, un cinelaboratorio che si articola in due parti: innanzitutto si parte con la visione di un film ‘a sorpresa’ sul grande schermo della sala cinematografica Odeon, poi verrà sviluppata un’attività creativa dedicata al mondo del cinema, al film e ai suoi personaggi. Il laboratorio – inserito nel ricco calendario ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’ promosso dal Comune della Spezia, a cura dei musei civici e del Sistema bibliotecario urbano, che si snoderà per tutta la stagione autunnale – è gratuito con prenotazione obbligatoria ed è rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni. Anche per le informazioni contattare il numero di telefono 0187 745630 o inviare una mail a [email protected]. Ricordiamo che, nella sala, alle 17.30, 19.15 e 21.15 verrà proiettato il nuovo film di Antonio Albanese ‘Cento domeniche’.