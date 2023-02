Cineforum dell’Acit alla Mediateca La Belle Époque in cinque pellicole

Partirà dopodomani, giovedì 23 febbraio alle 17 alla mediateca regionale ligure ’Sergio Fregoso di via Firenze il cineforum 2023 dell’Acit, l’associazione culturale italo tedesca. La rassegna di cinque film, a cura di Giordano Giannini, ha il titolo ’L’età di Lulu. Luci e ombre della Belle Époque’. "Quando pensiamo a epocali spie – afferma Giannini a proposito del primo film proposto – ci torna subito alla memoria Mata Hari, ma a pochi viene in mente l’enigmatica figura di Fräulein Doktor alias Mademoiselle Docteur in ’Salonicco, nido di spie’ del 1937 diretto da Georg Wilhelm Pabst, primo film della rassegna, che consentirà al pubblico di conoscerla meglio, con le fattezze di Dita Parlo, calata in una Grecia ’abissale’, innervata di malfamati ostelli e vicoli formicolanti di ombre" Il cineforum è da anni uno dei pezzi forti nelle attività culturali dell’Italo-tedesca che quest’anno festeggia cinquant’anni di vita "La rassegna filmica che proponiamo – dice Chiara Cozzani Fabbri, presidente del sodalizio culturale – incontra da molti anni il favore di un gran numero di appassionati di cinema. Siamo riusciti a continuare questa tradizione anche nel 2020, anno nero del Covid, spostando le proiezioni in agosto. Quest’anno proponiamo una rassegna con cinque film dal 23 febbraio al 23 marzo, quattro in italiano e uno in tedesco con sottotitoli in italiano". La pellicola che verrà proiettato nella versione originale tedesca sarà giovedì 9 marzo ’La tragedia del Titanic’ del 1942, colosso della filmografia del III Reich. Film con cui il regime nazista tentò di evidenziare l’arrivismo e le speculazioni monetarie dei capitani d’industria inglesi, senza riuscirci per le toccanti interpretazioni, la narrazione sobria e un’atmosfera d’angoscia quasi ’apocalittica’ create dal regista Herbert Selpin. Questo provocò l’irritazione del ministro della propaganda Goebbels, l’allontanamento del regista e la successiva morte di questi in circostanze dubbie. Alla proiezione sarà presente Francesco Ambrosini, autore del saggio ‘Tutta la storia del Titanic’ Le altre tre proiezioni in programma il 2, 16 e 23 marzo saranno ’Femmine folli’ del 1922, capolavoro dell’era del muto e quindi due film recenti ’Mine-Haha o L’educazione fisica delle fanciulle’ del 2005 di John Irvin, e ’Tramonto’ del 2018 dell’ungherese László Nemes che incorpora umori sognanti riconducibili alla Vienna di Arthur Schnitzler. Ingresso libero.

Fabrizio Dellepiane