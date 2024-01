Cimento catodico. Un tuffo per cento

Quasi un centinaio di iscritti ufficiali (98 secondo i dati della Pro Loco) e un’altra decina a tuffarsi fino a mezzogiorno per la nona edizione del "cimento catodico", in forse sino all’ultimo per le piogge copiose che hanno bagnato il lericino tra venerdì e sabato "Siamo felici di avercela fatta – dice Stefano Carrozzi, uno degli organizzatori – la pioggia ci ha graziato e abbiamo bagnato il 2024 con questo tuffo." I più coraggiosi (una ventina) hanno nuotato fino alla diga sotto l’occhio attento dei soccorritori della società di salvamento santerenzina. Il mare era calmo e la temperatura dell’acqua era di 11 gradi. Tra i partecipanti moltissimi provenienti oltreché dalla provincia anche dal resto della Liguria, dall’Emilia e anche da più lontano "Sono partito stamattina alle 6 sotto la pioggia – racconta Andrea Giubertoni, vicepresidente della Pro Loco di Gualtieri, a Reggio Emilia –. Bella esperienza e occasione per far conoscere questa iniziativa in Emilia Romagna. Ero stato in vacanza qui l’estate scorsa e per la decima edizione nel 2025 vorrei portare altri amici e amiche" Tanti i cimentisti alla prima esperienza: "È il mio primo bagno invernale – dice Umberto Orlandi del gruppo Ginnastica dinamica militare – l’esperienza è stata tonificante. Passato il freddo sei pieno di energia". "Per il 2025, decennale del cimento catodico – afferma Letizia Marcenaro, della Pro Loco di San Terenzo – vogliamo superare il record di partecipazione del 2020" "Nonostante il tempo incerto – sottolinea il vicesindaco Marco Russo – i tre bagni lericini hanno confermato che nel nostro territorio si può godere del mare tutto l’anno"

F.D.