Cimentisti alla Venere per celebrare il Natale

Era la vigilia di Natale, ma sembrava aprile. Sole splendente, vento assente, mare calmo. Temperatura esterna 9 gradi, ma in acqua sfiorava i 13 gradi. Si sono tuffati in oltre 60 (62 secondo il numero ufficiale della conta in cerchio) alle 11,30 in punto provenienti dallo spezzino, ma anche dal resto della Liguria, dalla vicina Toscana, dall’Emilia Romagna e dalla Lombardia "Il cimento di Lerici – ha detto il sindaco Leonardo Paoletti, da un decennio fra i nuotatori del tempo avverso- è un biglietto da visita per il nostro territorio. Qui il mare si vive 12 mesi all’anno ed è la prova della dolcezza del nostro clima che attira tante persone nel territorio lericino e spezzino" Soddisfatto il patron del cimento della Venere Azzurra, Piero Ceppodomo "E’ il nostro augurio di buon Natale e buone feste per residenti e turisti" Gli ha fatto eco Beppe Perrone, arrivato da Levanto, dove con l’Avis organizza il bagno di capodanno "Un modo sano – ha sottolineato – di vivere il mare e la natura per tutto l’anno" Tra i partecipanti molti affezionati al bagno invernale e qualche neofita come Sandro Amorfini, ex sindaco di Santo Stefano Magra e vecchia gloria della politica spezzina che ha provato il suo primo cimento "Ho sentito freddo – ha detto- e ho resistito solo pochi minuti, ma è bello ritrovarsi in tanti a salutare il Natale con un bagno in mare" Tra i più presenti ai bagni in mare e nei laghi durante la stagione invernale, Mabel Draghicevich e il marito Luca Pozzuolo "Non ci perdiamo un bagno durante le festività – affermano – e nei fine settimana. Il bagno in acque fredde fa bene al corpo e allo spirito" I cimentisti si ritroveranno a capodanno alle Grazie, a Tellaro e a Levanto per salutare con un tuffo in mare il 2025.

F.D.