Cieli stellati e onde marine. Le vetrate di Aprigliano torneranno a vita nuova

Uno speciale vetro satinato consentirà all’opera di Salvatore Ercole Aprigliano di sfidare i prossimi secoli senza timori di sorta. Ercolino, pittore spezzino tra i più conosciuti ed apprezzati, come molti sanno tra il 1959 e il 1961 dipinse le quattro vetrate laterali della Chiesa del Sacro Cuore di via XX Settembre. Lo fece però con una tecnica inusuale, lavorando in posizione verticale a pochi centimetri dalla vetrata. Salendo su un elevatore che lo portava a un’altezza superiore ai quattro metri, applicava il colore con il pennello direttamente sulla superficie vitrea senza che questa passasse poi attraverso una cottura in forno. Oltre alla difficoltà aggiuntiva, saltando questo passaggio non si è verificato quel particolare fenomeno di fissaggio dei pigmenti capace di rendere la vernice pressoché eterna.

Con il tempo, le intemperie ma soprattutto il sole, hanno scalfito la pittura, rendendo quasi irriconoscibili figure e disegni dove prevalgono soprattutto i toni dei blu e dei celesti. Il complesso della Chiesa e del convento, che ha una storia molto antica che risale al 1588, fu completamente demolito nel 1878. Nel 1930, per iniziativa di padre Alfonso da Santa Margherita Ligure fu ricostruito, come Santuario votivo in onore dei Marinai caduti in guerra, mentre dal 1960 vi fu costituita la parrocchia. Proprio in quell’occasione fu chiamato Aprigliano, perché decorasse la chiesa con la sua pittura. Gli azzurri intensi a cui attinse dalla sua tavolozza – e che sono tra i colori che si sono meglio conservati – tratteggiano cieli stellati ma soprattutto onde, flutti e frangenti. Prima di lavorare direttamente sulle vetrate Ercolino aveva fatto delle bozze su cartone, che però non sono state ritrovate dai tecnici dello Studio Caron di Vicenza che si stanno occupando del restauro e che hanno già consegnato una prima bifora completamente ripristinata. "Un lavoro lungo e complesso – sottolinea l’architetto Pietro Modolo – per due motivi. Il primo è la tecnica usata, quella della lavorazione a freddo, per niente comune nell’ambito della vetratistica. Il secondo il fatto di non avere nulla su cui basarsi per ricostruire il disegno laddove sia stato reso irriconoscibile". Sotto la severa supervisione di Rosanna Vitello, funzionaria storica dell’arte del ministero della Cultura, si è quindi proceduto a scrupolose analisi, per ricostruire forme e vernici. Un’opera filologica certosina, effettuata anche con modernissime tecnologie scanner. Il risultato è un restauro parziale – ma comunque capace di restituire giustizia e bellezza all’opera di Aprigliano – per non correre il rischio di generare dei falsi. "Mi sono battuto in prima persona – afferma il parroco, don Giuseppe Savoca – perché questo patrimonio spezzino non andasse disperso. Il progetto è stato realizzato col contributo di Fondazione Carispezia e Fondazione Compagnia di San Paolo, con un sostegno anche della diocesi. Per poter continuare i lavori servono però ulteriori fondi. Mi rivolgo a tutti coloro che possono per un aiuto".

Vimal Carlo Gabbiani