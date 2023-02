Cidale e Pisacco nella sede Aidea per Leggere a colori

Nella sede di Aidea in via Persio, venerdì alle 17.30, per il ciclo ‘Leggere a colori’, ecco ‘L’arancione – attualità sociale’, una tavola rotonda con moderatrici Catia Cidale ed Erika Pisacco, con la presentazione del libro della seconda, ‘Diario di una strega’. Un’esperienza editoriale di grande respiro che coinvolge case editrici del territorio ligure-spezzino, gestite da donne che hanno scelto di dare vita a progetti culturali sempre attenti alle concrete situazioni sociali del territorio e del mondo. "Sensibilità femminile che in questa occasione unisce le forze presentando un’opera del tutto innovativa dove le donne danno voce alle donne" spiega Pisacco.