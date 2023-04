Ciclopedonale sul torrente Villa a Ceparana I lavori iniziati ieri, dureranno circa due mesi

Sono iniziati ieri e dureranno all’incirca due mesi i lavori di manutenzione del ponte ciclopedonale situato sul torrente Villa a Ceparana. Le opere, il cui progetto da 72mila euro era stato approvato lo scorso settembre dalla giunta comunale guidata da Alberto Battilani, comporteranno la chiusura totale dell’infrastruttura, lunga circa 15 metri, che unisce l’area di piazza IV novembre con la zona residenziale di via Garibaldi, il parco comunale e il centro manifestazioni ed eventi. Prevista la sostituzione integrale delle strutture in legno, nonché la manutenzione di quelle in acciaio.