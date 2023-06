Ci vuole un Fisiko bestiale tra l’ex Vaccari e il borgo

Torna il Festival delle cattive azioni. Si apre stasera, giovedì, la settima edizione di ’Fisiko!’ organizzato a Santo Stefano Magra da Fuori Luogo con il patrocinio di ’amministrazione comunale, ministero della Cultura, Fondazione Carispezia e Fondazione Compagnia di San Paolo. La rassegna si dividerà tra il centro storico, dove alle 20 si apre con ’Twain physical dance theatre’ e l’area dell’ex ceramica Vaccari a Ponzano Magra. "Abbiamo costruito il programma – spiega il direttore artistico Maurizio Camilli – con l’intenzione di coinvolgere, oltre al nostro pubblico, quello che negli ultimi anni ha affollato l’ex ceramica Vaccari, proveniente da tutta la Liguria e la Toscana e spesso anche da più lontano, anche i curiosi che non frequentano abitualmente la danza. Si potrà assistere a spettacoli di breve e lunga durata, a stili completamente differenti, fare un aperitivo in un ambiente estremamente suggestivo, ascoltare musica. Il festival va vissuto senza fretta". L’esordio sarà in piazza della Pace nel cuore del borgo santostefanese in compagnia di ’Twain physical dance theatre’ la struttura di produzione, formazione professionale e diffusione dello spettacolo itinerante Juliette on the Road, liberamente tratto da Romeo e Giulietta di Williams Shakespeare, diretto e coreografato da Loredana Parrella, prodotto da Twain Centro Produzione Danza e coprodotto da Fondazione Teatro Comunale di Modena. FisiKo! fino a domenica sera alternerà diversi spettacoli, ballerini, compagnie di spessore internazionale all’interno dell’ex fabbrica. Domani, venerdì, si inizia alle 19 con The idea of you primo studio, uno spettacolo di e con Francesco Collavino, a seguire alle 19.45 il Concerto fetido su quattro zampe-primo studio dei talentuosi Alice e Davide Sinigaglia, spezzini e figli d’arte , alle 21.15 debutta "Io non sono nessuno", spettacolo di Emilia Verginelli, anche in scena con Muradif Hrustic e Michael Schermi e alle 22.30 la drammaturga e regista Rita Frongia propone un nuovo lavoro, delicato e poetico dal titolo "Star" e chiuderà alle 23.15 il gruppo musicale Avogadro dr Samba. E’ possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli oppure gli abbonamenti allla biglietteria del Teatro degli Impavidi a Sarzana aperto oggi, domani e sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19 (soltanto oggi) e al Dialma di Spezia oggi dalle 16 alle 19.

Massimo Merluzzi