"Ci ha insegnato il valore immenso della libertà

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi dai rappresentanti politici della nostra Provincia. Oltre a quello commosso del governatore Giovanni Toti che ha parlato dei trent’anni di ricordi abbracciando i figli e la famiglia esprimendo le condoglianze di tutto il consiglio regionale. "Oggi l’Italia è infinitamente più povera – ha scritto – e spaesata. Ma sono certo che da lassù continuerà il suo lavoro. A noi qui continuare lo sforzo di modernizzazione e cambiamento della nostra Repubblica". Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini si è soffermato sul ruolo di "grande statista, che ha saputo cambiare la storia della politica, fondatore e promotore del progetto di un centrodestra unito, che oggi è al governo del Paese e di molti Comuni, ma che è stato portatore di grandi cambiamenti nelle legislature passate in cui Silvio Berlusconi è stato Presidente del Consiglio dei Ministri". Anche Manuela Gagliardi ha ripercorso il personale inizio politico proprio legato alla figura di Silvio Berlusconi. "Tanti ragazzi della mia generazione sono nati politicamente con Forza Italia, la creatura del presidente Berlusconi. Ci ha insegnato che la libertà deve andare sopra ogni altra cosa ed un immenso grazie per avermi consentito di sedere in Parlamento a rappresentare la nostra Liguria". L’onorevole spezzino Maria Grazia Frija ha ricordato Berlusconi come "una delle figure più importanti, decisive e apprezzate della storia politica italiana che ha segnato profondamente il dibattito pubblico su argomenti che vanno oltre le ideologie e gli schieramenti partitici". Rispetto di fronte alla morte dell’uomo ma senza dimenticare le scelte politiche. Il segretario regionale del Pci Matteo Bellegoni ha ricordato il segno "negativo lasciato con politiche antipopolari e di guerra, privatizzazioni, tagli alla spesa sociale; con un continuo attacco ai diritti di lavoratori e meno abbienti".

m.m.