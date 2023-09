Chiusura Galleria della Guardia Maissana: a ottobre stop totale

Partiranno a inizio ottobre i lavori di messa in sicurezza del tunnel Madonna della Guardia, la galleria sulla statale 523 tra i comuni di Castiglione Chiavarese e Maissana. Il cantiere avrà una durata complessiva di 15 mesi: la galleria sarà chiusa al traffico per circa tre mesi e mezzo, fino a gennaio 2024, mentre per i restanti 11 mesi e mezzo è prevista la chiusura notturna dalle 21.30 alle 6 nei giorni infrasettimanali e dalle 22 alle 6 nei weekend. Nei periodi di stop al traffico, la viabilità sarà garantita lungo la sp40 e su alcuni tratti della strada comunale di Maissana del Santuario di Velva e della sp566. Il tempo di percorrenza aumenterà di 15 minuti, a fronte dei 2 minuti necessari a percorrere la galleria lunga poco più di due chilometri viaggiando a sessanta chilometri orari.