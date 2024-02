Chiusura del cinema Il Nuovo: azioni politiche e una raccolta firme

La Spezia, 29 febbraio 2024 – Per salvare il cinema Il Nuovo dalla chiusura, c'è chi intraprende un'azione politica e chi una raccolta firme. Partiamo da quest'ultima iniziativa nella quale il personale scolastico dell’istituto scolastico Capellini-Sauro “intende esprimere la propria preoccupazione riguardo alla possibilità, paventata dalle recenti notizie, di un probabile mancato rinnovo della locazione dei locali ad uso dell’Associazione 'Film Club Pietro Germi-Cinema il Nuovo'”.

“L’ipotesi, se concretizzata – continuano dalla scuola – comporterebbe sicuramente una rilevante perdita per la cittadinanza, che ha trovato negli eventi programmati dall'associazione, sempre un ricco calendario di proposte cinematografiche e non solo. Riteniamo inoltre che sarebbe grave, in particolare per la comunità scolastica, in quanto per diversi anni ha potuto contare su attività concernenti fondamentali progetti educativi in stretta collaborazione tra scuola e cinema. Vogliamo sperare che quanto fin qui costruito non debba in alcun modo essere disperso ma vada salvaguardato in tutti i modi, soprattutto da parte di coloro che hanno davvero a cuore le sorti future della nostra comunità”. A questa comunicazione, viene allegata una lista di un centinaio di firme.

Parola poi a Isabella Benifei, segretaria del circolo Centro Pd La Spezia e Iacopo Montefiori, segretario provinciale dello stesso partito.

“In una città che nel corso degli anni ha ridotto drasticamente l’offerta culturale da parte dei presidi presenti in città a favore di un’inedita espansione di luoghi di 'aggregazione', anche giovanili, ridottisi ad un consumo mordi e fuggi, la vicenda che riguarda il cinema Nuovo offre lo spunto per una riflessione sul tema dei beni comuni”.

“In questi giorni – dicono – si è assistito ad un balletto di dichiarazioni e proclami a sostegno della permanenza del cinema, riconosciuto unanimemente come oramai uno dei pochi luoghi rimasti nel centro cittadino che offre non solo cinema di qualità, ma propone eventi di pregio che vanno ben al di là della sua stessa funzione. Il dibattito non può e non deve ridursi e limitarsi, con malcelata rassegnazione, alla promessa, seppur autorevole, tra chi offre garanzie in merito alla destinazione d’uso dello stabile (che il Puc definisce per i servizi ed in cui dunque un domani potrebbe rientrare qualsiasi destinazione a tale scopo come ad esempio un garage pubblico o una casa della salute) con chi, invece, sostiene la resa incondizionata alla libera circolazione di un bene privato”.

“È proprio nel rapporto tra la funzione sociale della proprietà privata, garantito dalla Costituzione, e il ruolo del pubblico su cui si gioca una visione politica della città. Può e deve il privato compartecipare alla crescita sociale e culturale di una città? Riteniamo di sì. E che ruolo possono giocare le istituzioni pubbliche? Come è stato con il Camec, anche coinvolgendo istituzioni che detengono e gestiscono altri patrimoni degli spezzini”.

“È proprio questo il ruolo della Parte Pubblica, fare in modo che, nel rispetto pieno del diritto e delle libertà del privato, esse si realizzino per la ricerca di un bene comune della collettività. La vicenda del Nuovo – concludono Benifei e Montefiori – ci chiama a questa sfida che il Pd intende cogliere e per questo facciamo appello perché si possa aprire un dialogo con la proprietà e tutte le forze politiche, sociali e culturali in campo, affinché lavorino per trovare una soluzione alla vicenda del cinema Nuovo che è un bene comune di tutta la città”.

Si riunirà intanto domani, venerdì 1° marzo (dopo il rinvio), la commissione consiliare, alle 18.30, nella sala multimediale del municipio, per discutere la situazione del Cinema Il Nuovo con l'audizione del gestore Silvano Andreini come da richiesta dei consiglieri Roberto Centi e Giorgia Lombardi.

Marco Magi