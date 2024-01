Chiusura anticipata: il maltempo spegne il presepe di Manarola

Manarola (La Spezia), 13 gennaio 2024 – Ultima accensione, domani, per il presepe di Manarola. Domenica sarà infatti l’ultima occasione, almeno per queste festività, per ammirare lo spettacolo della natività luminosa, frutto dell’ingegno di Mario Andreoli, scomparso alla fine del 2022. Sarà una chiusura anticipata: solitamente, il presepe rimaneva acceso fino alla fine di gennaio.

Così non sarà, almeno per quest’anno: le motivazioni sono molteplici, ma tutte rimandano alla vetustà di molte delle figure create da Mario, la cui opera oggi è portata avanti da un’ associazione. "Abbiamo deciso, a malincuore, di anticipare la chiusura: di solito si arrivava alla fine di gennaio, ma quest’anno il maltempo ha messo a dura prova le creazioni di Mario Andreoli – spiega Fabrizio Andreotti, consigliere dell’associazione che sta portando anti l’opera del compianto fondatore –. La decisione è stata presa per salvaguardare le statue, che in alcuni casi hanno anche quaranta anni, che erano state costruite con materiale di recupero già usurato all’epoca. È stata un’edizione caratterizzata dal maltempo sin dall’inaugurazione, e che ha portato a uno sforzo ulteriore per i nostri componenti dell’associazione che si occupano della parte elettrica, Paolo Cozzani, Piero Bonfiglio, Pietro Andreani e Cesare Scorza: grazie al loro impegno abbiamo garantito la regolare accensione per tutto il periodo".

Quest’anno, l’associazione ha notato un sostanziale aumento dei visitatori da numerose regioni, segno di un appuntamento che ormai travalica la Liguria. "Vogliamo ringraziare tutti i volontari, le persone e le istituzioni che ci aiutano per portare avanti la grande opera di Mario Andreoli: Comune di Riomaggiore, Parco nazionale delle Cinque Terre, il Cai, Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana, i manutentori del Parco 5 Terre, la falegnameria FN3 di Carlo Natale, Mes Electric Solutions, e Orlandi Forniture. Dalla prossima settimana – annuncia Andreotti – provvederemo allo smontaggio e alla manutenzione delle figure che verranno poi riposizionate a novembre in vista dell’inaugurazione dell’8 dicembre. Con qualche nuova sorpresa".