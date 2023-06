Chiuso stanotte il raccordo A12 verso S.Stefano

Cambia la viabilità sul raccordo autostradale Spezia-Santo Stefano. Salt comunica infatti che dalle 22 di stasera alle 6 di donani, sarà chiusa al traffico la rampa di svincolo che dalla barriera autostradale della Spezia conduce a Santo Stefano Magra. La misura è necessaria per consentire l’esecuzione in sicurezza dell’intervento di idrodemolizione del cordolo sul viadotto Magra. Il traffico sarà indirizzato, con segnaletica di accompagnamento, fino all’uscita di Vezzano da dove potrà subito rientrare verso Santo Stefano. Se le condizioni meteo non consentissero il termine dei lavori, Salt procederà con analoga soluzione e stesse modalità la sera successiva (dalle ore 22 di giovedì 15 giugno alle ore 6 di venerdì 16 giugno). Informazioni in tempo reale sul traffico sono sul sito www.salt.it