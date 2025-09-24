Chiuso ristorante in centro, dentro c’erano 50 chili di pesce e carne mal conservati e senza etichetta

La Spezia, 24 settembre 2025 – Ristorante con gravi problemi di pulizia e di gestione degli alimenti, la Asl 5 gli fa sospendere l'attività.

Proseguono le ispezioni ufficiali nelle aziende di ristorazione da parte del personale della Struttura complessa Igiene della produzione commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati di Asl 5, diretta da Mino Orlandi. L’ultimo sopralluogo ha rilevato in un ristorante del centro di Spezia gravi carenze igienico-sanitarie che hanno portato alla sospensione immediata dell’attività.

Durante il controllo, gli ispettori hanno riscontrato condizioni di igiene inaccettabili: ambienti sporchi e maleodoranti insieme ad attrezzature in stato di scarsa pulizia, in violazione delle normative in materia di sicurezza alimentare. La situazione più preoccupante è emersa dalla gestione degli alimenti, soprattutto quelli a base di carne e pesce, che risultavano conservati in modo improprio: molluschi bivalvi privi di etichette che ne indicassero la tracciabilità, pollo e gamberi senza data di conservazione o altre informazioni fondamentali per garantirne la sicurezza. Inoltre, diversi prodotti alimentari sono stati trovati mescolati tra loro senza adeguate protezioni, aumentando il rischio di contaminazioni.

Per queste irregolarità gli ispettori hanno proceduto al sequestro cautelare di circa 50 chilogrammi di alimenti, per prevenire potenziali pericoli per la salute pubblica.

Le violazioni accertate hanno comportato sanzioni per l’impresa per un totale di 4.500 euro, legate alla mancata applicazione delle principali normative europee in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità. Inoltre, a causa dei gravi rischi per la salute dei consumatori, è stata disposta la sospensione immediata dell’esercizio fino al ripristino delle condizioni igieniche e organizzative previste dalla legge.

L'esercizio potrà riaprire al pubblico solo quando tutte le irregolarità saranno risolte e l'attività sarà conforme agli standard di sicurezza alimentare richiesti dalla normativa.