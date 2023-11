Chiude la mostra ’Ten’. Il meglio della collettiva fissato in un catalogo

Un successo da chiudere in grande stile. Sarà così presentato domani, alle 18, nella sede dell’associazione culturale Startè, in piazza Europa 16, il catalogo della mostra Ten, realizzata in occasione dei dieci anni dalla scomparsa di Fabio Maria Linari con il patrocinio della fondazione Pio Manzù. "Abbiamo deciso, insieme ad Alberta Intelisano, moglie dell’artista (‘Il tuo pensiero si mostra attraverso immagini visibili senza tempo. Il viaggio continua’, la dedica da lei scritta, ndr), di presentare il catalogo, edito da Brain e realizzato graficamente da Marco Condotti, durante il finissage della mostra inaugurata nel mese di ottobre – precisa Paolo Asti, presidente di Startè – concludendo così nel migliore dei modi l’omaggio che abbiamo voluto dedicare a Fabio insieme ai dieci artisti che, con un’opera ciascuno sono presenti in mostra".

Il catalogo contiene, oltre alle immagini delle opere di Fabio Maria Linari esposte insieme a quelle di Massimo Angèi, Giacomo Callo, Marco Casentini, Giovani Frangi, Alberta Intelisano, Giacomo Linari, Lorenzo Ludi, Giovanni Testori, Simone Torri e Francesco Vaccarone, testi di Valerio Cremolini, Enrico Formica e Giacomo Manzoni Manzù, oltre a quello di Paolo Asti, curatore della mostra. "La ricerca nel segno, capace di dare plasticità ai corpi scolpiti e, al contempo, alla tensione vissuta nello scontro – scrive Asti – , sono la testimonianza di ferite dell’anima che ha interpretato nella loro drammaticità. Ma nei corpi di Linari c’è anche il senso iconico che si trova nei ritratti a Muhammad Ali di Andy Warhol, la stessa vocazione capace di spingerlo a dipingere il nero della notte e la luce dell’alba e del tramonto, come quinte teatrali dei grattacieli newyorkesi. Nella pittura di Linari c’è confronto tra realismo e astrattismo quasi a ricordare le parole con cui Testori accese la scena artistica italiana: ‘La realtà non è il reale, non è la visibilità, ma la cosciente emozione del reale divenuta organismo...’". Entrata libera.

Marco Magi