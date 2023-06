Chiude il festival delle cattive azioni Fisiko! saluta con Olivier Dubois

Cala il sipario su Fisiko! il Festival delle cattive azioni organizzato da Fuori Luogo negli spazi dell’ex ceramica Vaccari di Ponzano. L’ultima serata inizia alle 20 con "If you were a man" prodotto da Spellbound, coreografia di Mauro Astolfi con in scena Lorenzo Capozzi, Mario Laterza, Mateo Mirdita, Alessandro Piergentili. A seguire alle 20.30 Balletto Civile porterà in scena "Gente#FisiKo!", ideato e coreografato da Michela Lucenti, creato e performato da Elena Ballestracci, Michela Calcari, Maurizio Camilli, Francesco Gabrielli, Michela Lucenti, Alessandro Pallecchi, Paolo Rosini, Emanuela Serra, Giulia Spattini, Confident Frank, Francesca Zaccaria. La chiusura alle 22 con Olivier Dubois, considerato uno dei ballerini migliori al mondo con "My body of coming forth by day". A seguire performance e dj set prima dei saluti dopo quattro serate intense.