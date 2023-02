Chiesto un incontro col sottosegretario

Un incontro per fare il punto sul futuro dell’ex Oto Melara. A chiederlo, con una lettera al sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego Di Cremnago, le segreterie spezzine di Cgil, Cisl e Uil, assieme ai sindacati di categoria Fim, Fiom e Uil. Un confronto chiesto "alla luce delle recenti nuove notizie e crescente attenzione in merito all’opzione di vendita della Business Unit Sistemi di Difesa della Leonardo che, come ha avuto modo di apprezzare e comprendere durante la sua visita presso lo storico stabilimento della ex Oto Melara, rappresenta un asset fondamentale per tutto il territorio della Spezia" scrivono i sindacati, che mirano a incontrare il sottosegretario "per meglio comprendere le eventuali evoluzioni di questa situazione". Certezze su quale sia il futuro dell’ex Oto Melara, ancora non ce ne sono, anzi l’incertezza pare destinata a durare almeno fino a quando non verranno sciolti due nodi chiave, ovvero il disegno dei nuovi assetti dei vertici Leonardo e soprattutto la definizione delle strategie industriali da parte del nuovo governo. I sindacati dal canto loro non fanno mistero delle loro preoccupazioni circa il futuro della fabbrica e dell’indotto spezzino. Oto Melara,è da tempo oggetto di trattative per la vendita che hanno visto interessamenti di vari soggetti, quali Fincantieri, la tedesca Rheinmetall e il consorzio franco tedesco Knd.