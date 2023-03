Chiesa metodista, concerto classico

È in programma oggi dalle 17.30, nella chiesa metodista di via Da Passano il concerto ‘I Compositori della Riforma’. Protagonisti tre musicisti: Alessandra Pasquale al violino, Patrizia Paoli e Leonardo Vaccarone al pianoforte. Con riflessioni di Gabriella Lo Brano, si potranno ascoltare brani interessanti (e ben eseguiti) di Pachelbel (Canone in Re Maggiore e Corale Eine burg fest ist unser Gol), Bach (Siciliano dalla sonata Bwv 1031 in Mi bemolle minore, la Cantata Bwv 147, la Cantata Bwv 140 e la Fantasia cromatica Bwv 903), Telemann (la Sonata n. 1 in La maggiore), Mendelsohnn (Romanze senza parole op. 19, op. 30 e op. 62, Andante dalla Sinfonia n. 5 detta ‘della Riforma’) e Brahms (il Valzer op. 39 e la Danza ungherese n. 2). L’evento è religioso e a ingresso libero.