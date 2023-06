"Chiediamo chiarezza sui programmi futuri"

di Fabio Bernardini

"Sofferenza atroce, è una retrocessione figlia dei troppi errori commessi da proprietà, dirigenza, squadra e tecnici". Il ritorno in Serie B getta nel dolore un’intera comunità che ora attende risposte dai Platek: "Chiediamo chiarezza sui programmi. Basta ‘giocatori-scommesse’, serviranno atleti di categoria se si vorrà tornare immediatamente in Serie A. Da salvare solo il popolo bianco che ha vissuto con dignità il ritorno in cadetteria". "È un dolore grandissimo - afferma Nicola Gianardi -, l’apice di un’agonia durata tutta la stagione. Una retrocessione che è figlia di campagne acquisti estive e invernali sbagliate. Troppi gli errori commessi, compresa la campagna abbonamenti che ha allontanato i tifosi piuttosto che fidelizzarsi. Ai Platek chiediamo chiarezza, basta scommesse, serviranno giocatori esperti e di categoria se si vorrà tornare in A da subito. Da salvare, nella giornata funerea di Reggio Emilia, gli oltre quattromila spezzini che hanno vissuto con estrema dignità la retrocessione dando prova di attaccamento ai colori bianchi e di coesione". Delusione palpabile nelle parole di Alessandro Ambrosini: "Sono affranto, vivo malissimo questa retrocessione perché credevo nella salvezza. Non mi sento di dire niente ai giocatori, un appunto lo riservo a Macia perché ha sbagliato a scegliere, numeri alla mano, Semplici e a Pecini per il mercato estivo. Spero che i Platek abbiano imparato la lezione: con giocatori poco affermati si va poco lontano, occorre investire su atleti di categoria per risalire immediatamente".

Gli fa eco Gianluca Peri: "La retrocessione è una sofferenza quasi fisica, ho sperato fino all’ultimo nella salvezza ma sono mancate grinta e esperienza da parte dei protagonisti. I Platek hanno preso la società in Serie A e l’hanno portata in Serie B, ora dovranno allestire immediatamente una squadra competitiva con l’obiettivo della promozione nella massima serie".