Chiarimenti sul Felettino "Legalità nelle procedure E chi pagherà il canone?"

"Sulla realizzazione del nuovo Felettino manteniamo la nostra convinzione che le modalità di assegnazione alla società Guerrato Spa e soprattutto il finanziamento dell’opera siano state sbagliate, in primis per il pesantissimo onere annuale milionario a carico di Asl 5. Tuttavia continuiamo a seguire la vicenda con la speranza che non si ripropongano gli intollerabili ‘stop and go’ che hanno caratterizzato da parte della Regione il precedente appalto con la ditta Pessina". Questa la linea del consigliere regionale della Lista Sansa Roberto Centi che sul tema del Felettino ha presentato un’interrogazione durante la seduta consiliare di ieri. E sebbene sul progetto sia ormai arrivati l’ok della Conferenza dei servizi, per Centi ci sono ancora dei nodi da sciogliere – "In primis capire nel dettaglio l’esborso finanziario di fondi pubblici, visto che il presidente Toti ha dichiarato testualmente che la Regione terrà conto del canone annuale a carico di Asl 5 (quasi 17 milioni di euro annui per 25 anni) nel riparto del budget annuale destinato all’azienda sanitaria. Forse dimenticando che anche i fondi regionali sono fondi pubblici, per cui la scelta dello squilibrio a favore del privato è stata errata in partenza". Altro punto l’attenzione sulla regolarità delle procedure per garantire la legalità dell’appalto del Felettino".