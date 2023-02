Chiara Trevisan ospite alla rassegna ‘Castello di parole’

Secondo appuntamento dell’anno a Riomaggiore per la rassegna ‘Castello di parole’, in programma oggi alle 16.30. Nel castello sarà ospite Chiara Trevisan, lettrice vis à vis che dal 2013 lavora come artista di strada in forma libera e che propone conversazioni e micro-letture su misura, itineranti, per un ospite alla volta. Gli ospiti possono mettere alla prova le facoltà telepatiche e le qualità oracolari della letteratura, in una vera e propria caccia al tesoro di risposte. Un gioco che ha come ingredienti le altrui domande e le doti interpretative per far tornare ogni risposta. La rassegna è a cura dalla giornalista Ornella D’Alessio, con la presenza del sindaco Fabrizia Pecunia (organizza il Comune di Riomaggiore). L’evento è gratuito e aperto a tutti.