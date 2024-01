"Chiara Colombini presenta 'Storia passionale della guerra partigiana': incontri aperti al pubblico e alle scuole organizzati dall'Anpi"

Esce il nuovo libro di Chiara Colombini, ‘Storia passionale della guerra partigiana’, così l’Anpi organizza due incontri aperti al pubblico e uno riservato alle scuole. Domani, alle 17.30, nella Sala della Repubblica in via Falcinello 1 (sopra la Pubblica assistenza) con i saluti di Carola Baruzzo, presidente del Museo audiovisivo della Resistenza, Colombini sarà a dialogo con la presidente dell’Anpi Sarzana, Denise Murgia, mentre il mattino dopo incontrerà le classi dell’istituto Parentucelli/Arzelà. Infine, si recherà a Lerici, sempre venerdì, alle 17, nella Sala consiliare di piazza Bacigalupi 9 e dopo i saluti della presidente dell’Anpi Lerici Giuliana Seratini, dialogheranno con l’autrice Simonetta Lupi (vicepresidente Anpi Lerici) e Emanuele De Luca (Archivi della Resistenza). "Affrontare sentimenti, speranze, dolori, ambizioni di giovani del 1943 – dichiarano i promotori – , significa avvicinare quelle vite alle giovani e ai giovani di oggi, percepirle meno mitiche, renderle più familiari. Anche perché la Resistenza non è un mito, bensì storia di scelte umane che si incontrano".

m.m.