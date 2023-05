Chiamate non urgenti Arriva il numero unico "Ma occorrono più risorse per le case di comunità"

Un ospedale e una casa di comunità, un centro operativo territoriale (Cot), che dovrebbe garantire una continuità assistenziale al paziente spesso costretto a dover correre da un ufficio all’altro per ottenere delle prestazioni. Questo e molto altro è contenuto nel nuovo piano sanitario tiriennale della Regione Liguria. Il Cot, soprattutto, consentirà tramite una piattaforma informatica comune la connessione tra Enti, strutture del territorio e professionisti. In Italia ne sono previste 600, quelle in Liguria 16. Un piano regionale 2023-2025, approvato in prima bozza in Giunta, e ora al vaglio del Ministero della Salute. Tra le novità anche l’attivazione del numero unico 116117 per le cure mediche non urgenti: un sistema per alleggerire ospedali e pronto soccorso. Si tratta di un servizio telefonico gratuito rivolto alla popolazione, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per tutte le prestazioni sanitarie e sociosanitarie a bassa intensità assistenziale. L’obiettivo mettere in contatto l’utente con un operatore competente oppure con un medico per assicurare assistenza o consulenza sanitaria.

"A differenza di quanto era emerso in precedenza – spiega Luciana Tartarelli della Fials – rimarranno anche tutte e cinque le Asl e ognuna manterrà l’Ostetricia. Almeno questo è quello che ci ha detto a Genova l’assessore alla Sanità Gratarola. Ma alcune questioni come la programmazione, bisogni della salute, organizzazione, percorsi diagnostici saranno affrontate a livello dipartimentale. Questo significa che Asl 5 lavorerà con Asl 4, Asl 1 con Asl2. Questo dovrebbe in qualche modo garantire più risorse e , si spera, ridurre la mobilità passiva. Vedremo..". E ovviamente anche garantire una uniformità nel livello delle prestazioni erogate. Rimane aperta la questione delle risorse economiche per far funzionare tutto l’apparato. "Oggi si parla di Case di Comunità ma, in realtà, sono delle Case della salute travestite – ha spiegato Marco Furletti della Uil –. Il nodo della questione sono i soldi. Se leggiamo le note di accompagnamento al Def (documento di economia e finanza) ci accorgiamo che c’è un problema di risorse. Se si va a vedere l’ultima legge di bilancio vediamo che quanto messo a disposizione non copre i costi dell’inflazione e l’aumento delle spese per l’energia". Insomma il rischio è di creare scatole vuote.

Resta ancora in piedi la questione degli Oss. Ferma in Asl 5 la delibera per dare il via al bando riservato ai 33 operatori socio sanitari di Coopservice. L’azienda sta aspettando il pronunciamento del Tar promosso dagli operatiori presenti nella graduatoria regionale. La decisione del tribunale amministrativo dovrebbe arrivare entro la metà di questo mese. L’attesa di Asl 5 in questo caso è praticamente d’obbigo. Ma se per Marco Furletti è necessario aspettare – "Il rischio in caso di accoglimento del ricorso da parte del Tar, è il profilarsi di un danno erariale. Cosa di cui Asl non ha certo bisogno". Per Luciana Tartarelli – "Sarebbe invece ora di sanare una situazione che non può andare oltre. L’aziende dovrebbe firmare la delibera per il bando"

