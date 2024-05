Chiacchierata con Ivano Ceribelli

Nell’ambito del percorso espositivo ‘L’ultimo volo’, programmato fino al 24 maggio allo spazio Fourteen Artellaro, viene proposto un incontro dialogale con uno degli autori, Ivano Ceribelli, che ne possa facilitare la comprensione, cercando di offrire qualche possibile senso. Appuntamento domani, alle 21, nei locali del ristorante Il Polpo nella piazzetta di Tellaro. Ceribelli è nato a Bergamo nel 1958, figlio di un’insegnante di scuola elementare e di un pianista, si laurea, in età matura in Filosofia all’Università di Bergamo. Fin da giovanissimo affascinato dal volo, è pilota di aeroplani da turismo. Ora vive in Liguria da alcuni anni. L’ingresso all’evento, che ha il patrocinio del Comune di Lerici e della casa editrice Rossini - Gruppo Santelli di Milano, è libero. Ricordiamo che l’esposizione al Fourteen in piazza Figoli, vede protagonista anche Giuliano Gaigher, scultore in sintonia con un pilota di Stukas della Seconda Guerra Mondiale.