Chi vuole gestire i parchi cittadini? Bando preliminare del Comune

E’ stato pubblicato dal Comune di Spezia un avviso di consultazione preliminare per acquisire proposte per l’assegnazione in concessione del Parco della Rimembranza, Parco delle Mura, Batteria Valdilocchi (nella foto) e del rifugio antiaereo Quintino Sella i cui lavori sono ancora in corso e sarà inaugurato a prossimamente. Queste infrastrutture sono state oggetto di recente di un restauro e si inseriscono nel progetto ’La Spezia Forte’ finalizzato alla valorizzazione delle fortificazioni e delle mura storiche della città. Il Comune della Spezia con questo avviso intende verificare il potenziale interesse degli operatori economici del mercato e valutare le specifiche competenze e professionalità degli interessati che potranno essere coinvolti nell’attuazione della gestione dei beni. Si avvia quindi una consultazione preliminare di mercato al fine di appurare precisi indirizzi su cui basare i successivi atti di aggiudicazione, mediante procedura ad evidenza pubblica. L’avviso e la documentazione relativa sono disponibili nell’Albo Pretorio online del Sito del Comune www.comune.sp.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente Beni immobili e gestione patrimonio - Patrimonio immobiliare” sempre all’interno del sito internet del Comune