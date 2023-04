’Chi’ sposa ’La Nazione’ Domenica in edicola torna l’abbinamento

Anche domenica 23 aprile La Nazione sarà in edicola in abbinamento con il settimanale “Chi“ al prezzo speciale di 2 euro anzichè 3,70. Per i nostri affezionati lettori, dunque, una sinergia di qualità per avere un’informazione ancora più completa. Da una parte il nostro quotidiano, dove troverete i grandi temi di cui discute il Paese e le notizie di cronaca che coinvolgono la città di Spezia e la provincia, dall’altra una ghiotta occasione per avere ulteriori approfondimenti su moda, salute e gossip a carattere nazionale. “Chi“, settimanale del gruppo Mondadori diretto da Massimo Borgnis, che registra un trend in continua crescita, è un compagno ideale per trascorrere ore piacevoli e saperne di più sulle ultime novità del mondo della moda, dello stare bene e, perché no, anche sugli ultimi “pettegolezzi“ che investono i personaggi dello star system nazionale e internazionale mentre ci si prende un momento di pausa. Un appuntamento, dunque, da non perdere per essere bene informati su una gran varietà di argomenti. Con un’attenzione dedicata ai cittadini che vogliono informarsi su quanto avviene nella propria città, e anche a quanti hanno piacere di concedersi qualche momento di evasione.

Come si è accennato poco sopra si tratta di una iniziativa rivolta ai nostri lettori che ha preso il via il 16 aprile. Un abbinamento che verrà riproposto poi nelle prossime domeniche. A tutti dunque auguriamo una buona lettura!