Chi è in carico ai servizi sarà tutelato "Possibili problemi, ma noi ci siamo"

Per cercare di capire in che misura l’imminente modifica delle misure a sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione introdotte dal governo Meloni incideranno sul nostro territorio ci siamo rivolti a Lorenzo Brogi (in foto), assessore alle politiche sociali, che ci ha fornito alcuni dati a livello comunale. Attualmente i soggetti percettori del reddito di cittadinanza presi in carico ai servizi sociali della Spezia entro la fine di giugno 2023 sono 2179 di cui 1115 usufruiscono anche della carta solidale del ministero. "Per le persone prese in carico dai servizi sociali - ha spiegato l’assessore Brogi - fino a dicembre non dovrebbero esserci problemi. Dobbiamo aspettare di vedere quale sarà l’evoluzione dell’assegno di inclusione, di cui sappiamo qualcosa ma non ancora tutto". E ha aggiunto."Si potrebbero invece creare ripercussioni per coloro che non essendo in carico con i servizi sociali aveveno attivato le procedure attraverso i centri di collocamento". Ma come farà quindi il Comune ad attutire il colpo? "Ci aspettiamo che diverse persone nel futuro prossimo si rivolgano e noi - ha concluso l’assessore al sociale -. In quel caso, come abbiamo sempre fatto, faremo partire un progetto ad hoc pensato appositamente per ogni nucleo famigliare, che differisce in base alle necessità del caso".

Elena Sacchelli