Giovane chef morto stroncato da infarto, la beffa: certificati sbagliati, funerale rinviato

Lerici (Spezia), 4 agosto 2023 – Al dolore per la perdita di un figlio, di un fratello si è aggiunta la beffa. Ieri mattina a finire nelle spire della disattenzione è stata la famiglia di Inghemar Torriti. Lo chef di 33 anni che è morto per un malore mentre si trovava al lavoro nel ristorante “La luna nel pozzo“ di Lerici di cui era contitolare. Ieri mattina alle 10,30 infatti si sarebbero dovuti svolgere i funerali del giovane. Tutto era pronto. Per dare l’ultimo saluto a Inghemar erano arrivati parenti e amici anche da fuori regione. Ma la telefonata di Asl 5 alla famiglia, giunta intorno alle 9.30, scuote quel momento di raccoglimento lasciando lo spazio soltanto alla costernazione e al malumore: le esequie erano state rinviate.

“Tutto questo perché alla mattina si sono accorti di aver sbagliato a riportare in cartella il giorno del decesso e il luogo dove è avvenuto – spiega il fratello Alessio –. Mio fratello è morto la sera di sabato 22 luglio mentre era al lavoro al ristorante. Quando ha avuto il malore era ai fornelli e stava preparando le pietanze per i clienti. Invece sulle carte dell’Asl che davano l’ok alla sepoltura c’era scritto che era deceduto il 23, in pratica il giorno seguente, alla Spezia. Non solo era stata sbagliata anche la residenza, mio fratello risiedeva a Lerici da 10 anni. Dico la verità quando abbiamo dovuto firmare le carte nessuno di noi ha letto nulla. Nessuno poteva immaginare un errore simile. Ma lo abbiamo scoperto ieri mattina, non le dico cosa ho provato e cosa ha provato mia madre che oltretutto soffre di diabete". Ma dal decesso al funerale – la cui data è ancora sospesa in attesa dei nuovi incartamenti – sono trascorsi giorni e giorni di passione.

“Mio fratello è da 10 giorni che è in obitorio – prosegue Alessio – perché neppure l’autopsia è andata per il verso giusto. Il mezzo di trasporto era rotto e si è dovuta attendere la riparazione prima che la salma venisse trasportata a Lucca per l’esame. Da Lucca è rientrata il 2 agosto e mia madre non ha potuto neppure vedere il figlio per un’ultima volta".