’Che storia’ di guerra, il Pacinotti premiato a Roma

Quattro alunni di classe 4ªC del liceo scientifico ’Pacinotti’ hanno partecipato (insieme all’insegnante di italiano Milena D’Aquila) al sesto concorso di scrittura “Che Storia!” organizzato dall’Accademia dell’Arcadia e “Narrazioni di confine”. Il concorso consisteva nel raccontare una storia di tema libero al fine di far emergere creatività, personalità e lo spirito collaborativo dei singoli. Il gruppo, composto da Gianmarco Caracciolo, Igor Cardaci, Giacomo Pensa e Francesca Torricelli, si è classificato sesto in tutta Italia, rientrando tra le menzioni d’onore, con il loro racconto “Tracce di una vita” pubblicato nel libro “Tutta un’altra storia 6”, a cura di Pietro Petteruti Pellegrino dell’Accademia dell’Arcadia. Il racconto dei ragazzi parla della storia vera di Michele Di Nallo, giovane soldato che partecipò alla campagna di Russia della 2ª guerra mondiale. La premiazione si è svolta alla Biblioteca Angelica di Roma. “Per me – dice Caracciolo – è stato un piacere partecipare insieme ai miei compagni e alla professoressa a questo progetto, ci ha permesso di trascorrere delle belle giornate lavorando come una vera squadra".