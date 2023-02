Che servire da mettere a tavola

La nostra scuola ha deciso di affrontare il tema della spesa ecosostenibile perché pensiamo che spesso venga trascurato, da ragazzi e adulti. Noi invece riteniamo opportuno intervenire, per convincere le persone a collaborare con piccoli accorgimenti quotidiani, per la realizzazione di un mondo più sostenibile. Cosa significa fare una spesa ecosostenibile? Il termine indica l’importanza di promuovere scelte e comportamenti alimentari responsabili, consapevoli e rispettosi dell’ambiente e delle persone.

Dunque, ecco a voi la nostra lista di comportamenti virtuosi per effettuare una spesa intelligente: 1 prima di andare a fare la spesa, preparare una lista dei prodotti da acquistare, per evitare sprechi, e portare con sé borse riutilizzabili 2 andare a fare la spesa una volta alla settimana, per ridurre gli spostamenti con i mezzi di trasporto e preferire mezzi non inquinanti 3 scegliere prodotti a km 0 o comunque italiani, per ridurre le emissioni 4 preferire alimenti di stagione e biologici, più salutari 5 non comperare cibo spazzatura ma alimenti che rientrino nella dieta mediterranea 6 preferire prodotti con confezioni eco-sostenibili, per ridurre il consumo di plastica 7 fare attenzione alle scadenze e alla filiera alimentare degli alimenti 8 controllare la qualità dei prodotti sottocosto e preferire prodotti non troppo elaborati, per preparare piatti fatti in casa, così da poter valutare ogni singolo ingrediente 9 utilizzare l’acqua del rubinetto o in bottiglie di vetro riutilizzabili, invece che di plastica 10 usufruire della spesa online con consegna a domicilio, per diminuire gli spostamenti.

Ci siamo resi conto che la spesa ecosostenibile è anche la premessa per una dieta salutare che può in parte prevenire alcuni disturbi alimentari, come anoressia, bulimia e obesità. Ad esempio abbiamo scoperto da alcune ricerche che la dieta mediterranea risulta essere non solo quella più salutare, ma anche la più economica. Per fortuna negli ultimi anni l’attenzione della gente sull’argomento è cresciuta notevolmente, come abbiamo potuto constatare da alcuni dati raccolti su internet, a partire dal numero di ricerche effettuate su google alla voce ’benessere alimentare’, aumentate del 21% nel periodo 2020-2021. Ricordiamo poi che effettuare una spesa ecosostenibile significa anche aver riguardo per le botteghe e i piccoli negozi di prodotti alimentari locali, che spesso vendono prodotti artigianali o si servono direttamente dai contadini per la frutta e la verdura.