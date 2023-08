’Cetra una volta’ il mitico quartetto Musica (e non solo) in piazza Europa

Geniale, per nulla frivolo, ma allo stesso tempo esilarante l’ultimo spettacolo della rassegna ‘La Spezia Estate Festival’. Stasera, alle 21.30, andrà infatti in scena in piazza Europa ‘Cetra una volta - omaggio al Quartetto Cetra’, protagonista Stefano Fresi insieme a Toni Fornari, Emanuela Fresi e con la partecipazione di Cristiana Polegri, per la regia di Augusto Fornari. "’Conosci il Quartetto Cetra?’. Se lo chiedi ad un ventenne scuoterà la testa mettendo la boccuccia a... emoticon dispiaciuto – dice Fornari nelle note di regia – Ma basta canticchiare ‘Nella vecchia fattoria...’ che lui con gli occhi accesi di chi torna all’infanzia, risponderà ‘ia... ia... ò!’". Questa è tutta la magia dei Cetra: fanno parte della tua vita anche se tu non lo sai. La loro eredità musicale non ha bisogno di essere riconosciuta. C’è e basta. Entrati nel Dna di un popolo, hanno accompagnato generazione dopo generazione a suon di canzoni indimenticabili. Con loro si respira aria di famiglia. Ed è proprio in famiglia che è nato il nostro amore per loro. "Io, mio fratello Toni, Stefano, sua sorella Emanuela, molti anni fa, ascoltavamo le loro canzoni. Poi Stefano, Toni ed Emanuela iniziarono a cantarle, prima, poi a modificarle, a riscriverle, a reinventarle. Ed eccoci al senso di ‘Cetra una volta’, non un racconto filologico, non solo la storia di un gruppo che ha fatto la storia, ma un atto d’amore per ciò che ci ha ispirato; canzoni, sketch, parodie musicali, gag e soprattutto leggerezza, divertimento e amore per questo nostro mestiere".

In questa occasione Stefano Fresi si riunisce straordinariamente con Toni Fornari ed Emanuela Fresi, gli altri due componenti del trio vocale Favete Linguis, gruppo nato agli inizi degli anni ’90 che si è ispirato proprio al Quartetto Cetra stesso, ricalcando il loro elegante stile comico-parodistico. In questo spettacolo l’ensemble interpreta tutte le canzoni di maggior successo dei Cetra, esibendosi pure in esilaranti parodie musicali, facendo in modo che il gioco continuo si mescoli al divertimento scenico esaltando il virtuosismo vocale. I biglietti (posto unico numerato a 8 euro) sono in vendita al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), dalle 8.30 alle 12.30, oltre che in piazza Europa a partire dalle 18.30 fino a inizio spettacolo, e sulla piattaforma online Vivaticket. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero 0187 727521 o inviando una mail a [email protected]

Marco Magi