"Cestistica Spezia vs Basket Foxes Giussano: un inedito per i playoff" La Cestistica Spezia affronta oggi alle 18 il Basket Foxes Giussano in un inedito confronto. Entrambe le squadre sono deluse dal turno precedente e in palio ci sono due punti importanti per rimanere in zona playoff. Arbitri: Foschini e Scaramellini.