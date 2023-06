Cesar Franck Ultime note con Pauker

Ultimo appuntamento col ‘Suono del Tempo’, trentunesima rassegna internazionale d’organo Città della Spezia. Il ciclo di concerti organistici, oggi alle 16.30, si conclude nel Santuario Nostra Signora della Salute, in piazza Brin. "Lì dove oltre trent’anni fa è nata l’associazione César Franck e dove ha preso il via questo importantissimo progetto di valorizzazione degli organi storici del nostro territorio", spiega Ferruccio Bartoletti, direttore artistico e anima di questo progetto. Ad esso tiene molto, in quanto strumento per sensibilizzare le nuove generazioni verso il ‘proprio’. patrimonio organario e per divulgare la musica del repertorio organistico a un pubblico sempre più ampio. Per questo l’associazione intende ringraziare il Comune della Spezia, la Diocesi e quanti, numerosi, hanno fin qui partecipato con molto interesse ed entusiasmo alle serate musicali. A chiudere la rassegna sarà Robert Pauker, organista svedese che ha studiato con Olivier Latry e J. Van Oortmerssen, che aprirà il concerto con Guilmant e Bach per concentrarsi poi su autori meno noti, quali l’ungherese Bakfark e i nordici Wohlmuth e Lindberg, che per la prima volta risuoneranno nella chiesa di Nostra Signora della Salute attraverso le canne dell’organo Giovanni Tamburini del 1925. "Lo strumento, dopo l’ultimo importante restauro del ’91 – precisa Bartoletti – si appresta ad affrontare nei mesi estivi una manutenzione straordinaria: si tratta di fondamentali interventi che permetteranno a questo prezioso strumento di continuare a donarci la bellezza della musica organistica, sia in liturgia che in concerto, ancora per molti anni". Il concerto, che sarà videoproiettato, è a ingresso libero.

m. magi