Cerimonia del Lerici Pea Premio a Nevio Spadoni nel ricordo di Bertolani

"Ci piace ricordare che la data del 31 luglio è stata scelta proprio perché in quel giorno del 1998 Paolo Bertolani conobbe Mariangela Bacega, compagna di una vita". Proprio oggi, che è il 31 luglio, il Premio Lerici Pea ‘Paolo Bertolani’ verrà assegnato a Nevio Spadoni, come deciso dagli organizzatori della kermesse. Accadrà in piazza Santa Croce alla Serra, il noto borgo lericino dove il poeta nacque nel 1931. Apriranno l’evento, alle 21.30, i saluti del sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, e del presidente del Premio Lerici Pea, Pier Gino Scardigli, mentre a dialogare con Spadoni, sarà uno degli ultimi grandi poeti dialettali romagnoli del secondo novecento, Manuel Cohen, noto critico dialettale e giurato del Premio LericiPea.

A inizio serata, l’assessore Lisa Saisi ricorderà Paolo Bertolani con la lettura di alcune poesie insieme alla figlia del poeta, Laura Bertolani; ad impreziosire la serata anche le letture del testo teatrale ‘Lus’ di Spadoni, intervallate e accompagnate dalla musica della fisarmonica di Ylenia Volpe. Il primo monologo scritto in dialetto da Nevio Spadoni nel 1985, ha debuttato al Teatro Rasi di Ravenna dieci anni più tardi e successivamente in diversi teatri italiani e stranieri con l’interpretazione sempre di Ermanna e con Luigi Dadina e musiche di Luigi Ceccarelli.

Il dialetto usato da Nevio Spadoni è quello di San Pietro in Vincoli di Ravenna, suo paese di origine, dialetto delle Ville Unite, lo stesso dell’attrice Montanari. Nel 2017 Nevoni ha pubblicato ‘Poesie (1985 -2017)’ per ‘Il Ponte Vecchio’, che contiene tutti i suoi lavori precedenti, da ‘Par su cont’ a ‘Al voi’ fino a ‘Par tot i virs’, ‘A caval dagli òr’, ‘E’ côr int j oc’, con testimonianze inoltre di attrici ed attori che hanno collaborato con lui, e sguardi critici.

Marci Magi