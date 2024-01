Cercasi due elettricisti e due operai edili

Società di installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali ricerca 2 elettricisti per lavori nella provincia della Spezia, in particolare per costruzioni, sostituzioni e manutenzione di impianti elettrici per l’illuminazione pubblica con piattaforme aeree. Richiesta età massima 55 anni, esperienza. Cerca inoltre 2 operai edili per lavori connessi a lavori di illuminazione pubblica, piccoli scavi, coperture, reintegri stradali anche mediante mini escavatori. Età massima 55 anni, buona esperienza in campo edile, patente B, velocità di realizzazione. Preferibile possesso patente C e CQC merci. Sede azienda Carrodano. Zona di lavoro: da Bogliasco (Ge) a Luni (Sp). Si offre tempo determinato full time di 6 mesi con possibilità di proroghe e futura stabilizzazione. Orario 7-16/16.30. Offerte 51945 e 51944. Info https://formazionelavoro.regione.liguria.it/