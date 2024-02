Ceparana Tre piante di olivo in dono dal Lions

Tre piante di olivo per abbellire l’area situata nei pressi della delegazione comunale e dare un segno tangibile dell’impegno verso l’ambiente. È la donazione del Lions Club di Ceparana al Comune di Bolano. Nei giorni scorsi, la messa a dimora e la cerimonia di consegna dei tre alberi, che ha visto la presenza al completo dell’amministrazione comunale guidata da Alberto Battilani, e dei vertici del lions club presieduto da Nicoletta Dell’Agnello. Quest’ultima, nel proprio intervento, ha evidenziato come nel corso degli anni i service a favore della comunità bolanese siano continuati in campo sociale e culturale con numerose iniziative, sottolineando il profondo significato dell’albero di olivo che incarna i simboli di pace, amore, speranza e prosperità ed evidenziando come il concetto di sussidiarietà sia un principio fondante del Lionismo, "un impegno attivo nelle varie sfere della vita quotidiana quindi, come in questa occasione, il rispetto dell’ambiente attraverso questo service nazionale riguardante la piantumazione di alberi al fine di migliorare la condizioni ambientali e di vivibilità del territorio. Noi Lions siamo tutti volontari e andiamo fieri del nostro motto, ed è, appunto, in questa vasta attività che ci poniamo accanto alla comunità e alla istituzioni per realizzare i principi comuni alla base della nostra società".