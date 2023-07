Ceparana Stasera notte bianca Occhio ai divieti di transito e sosta

In concomitanza dello svolgimento della Notte bianca di Ceparana, in programma stasera, il Comune di Bolano informa che il traffico sarà così regolamentato: chiusura al transito veicolare delle vie Indipendenza, S. Venanzio, dei Castagni e Romana dalle 18 di oggi all’una di notte; divieto di sosta e fermata dalle ore 18 di oggi all’una di notte nelle vie Romana, S. Venanzio (tra via Europa e via Feletta) e dei Castagni. Percorsi alternativi alla strada provinciale 13 via Romana: dalla statale 330 per Bolano Val di Vara seguire il percorso via Petrarca – piazza Europa – via Saffi – via Giustiniani – via Vespucci (seguire indicazioni di deviazione); dalla Val di Vara deviazione all’altezza di via Puccini seguendo le indicazioni per la variante provinciale 13. I parcheggi disponibili sono: piazza IV Novembre capolinea Atc con provenienza dalla statale 330; via Fermi (area piazza del mercato) in entrata dalla variante provinciale 13 bis; piazzetta dei Castagni in entrata dalla variante provinciale 13 bis.