Centro sportivo di via San Martino A gara gli impianti calcistici minori Edifici, quattro campi e aree esterne

Via libera dal Comune di Follo anche al secondo bando per la gestione di parte delle strutture della cittadella sportiva di Follo. Dopo la pubblicazione nelle scorse settimane del bando principale per l’affidamento dello stadio comunale, del campo sussidiario e di un’area nella quale realizzare un terzo campo da calcio a 11 (il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle 12 di domani; ndr), il Comune della bassa Val di Vara guidato da Rita Mazzi ha messo a gara anche gli impianti calcistici ‘minori’ del compendio sportivo di via San Martino. In ‘palio’, la gestione di quattro campi da calcio in manto sintetico (tre a 5 e uno a 7), di due edifici – uno posto in corrispondenza dell’accesso alla struttura, e adibito a servizi ricreativi e direzionali, l’altro localizzato vicino ai campi da calcio e utilizzato per ospitare spogliatoi e servizi agli atleti, nonché un’area adibita al gioco delle bocce attualmente riconvertita in campo da beach volley, e alcune aree esterne di pertinenza del complesso. Il Comune, sulla base della perizia redata dall’Agenzia delle Entrate, ha fissato il canone annuo a base di gara a 3.827,20 euro oltre Iva; il valore complessivo stimato dell’affidamento è pari a euro 68.889,60 euro più Iva, considerata la durata base ed il successivo rinnovo.

La durata dell’affidamento è fissata in nove anni; alla scadenza potrà essere rinnovato, per una sola volta, per altri nove anni. Le offerte dovranno essere presentate al Comune di Follo entro e non oltre le 12 del prossimo 26 aprile: l’aggiudicazione avverrà a quella che risulterà economicamente più vantaggiosa, individuata dalla commissione di gara sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.