Centro polivalente Asso, la Cgil contro la gara d’appalto del Comune

Il centro polivalente Asso ha rappresentato, fino a oggi, un’eccellenza di qualità professionale e sociale indirizzata all’inclusione e aggregazione di ragazzi adulti con disabilità medio grave. Il Comune della Spezia ha bandito per il Centro una nuova gara d’appalto, un centro dove hanno prestato servizio, tramite appalto esterno con cooperative, educatori, operatori socio sanitari e animatori che hanno nel tempo progettato e realizzato momenti di aggregazione e di collaborazione nella gestione di laboratori manufatturieri di falegnameria e ceramica. I prodotti del centro polivalente Asso sono riconosciuti in tutta la provincia spezzina per la loro qualità e le loro idee innovative. "Oggi il nuovo bando prevede però un totale capovolgimento – dice Letizia Verni, Fp Cgil –. La volontà dell’amministrazione comunale, come si evince dal progetto e dalla ripartizione oraria e di professionalità richieste, sembra essere quella di trasformare un centro di aggregazione e formazione professionale, in un centro di socializzazione. Questo comporta, a nostro parere, una ricaduta negativa sociale, educativa e lavorativa. Le figure degli educatori vengono sostituite per il 70% con operatori sociosanitari, annullando in questo modo la possibilità di costituire laboratori manufatturieri educativi, punta di diamante del centro". "Vogliamo rilevare inoltre che il cambio di professionalità richieste da nuovo bando – conclude Verni – comporterebbe inevitabilmente un ‘rispetto ambiguo’, della clausola di salvaguardia sociale perché il vincitore di gara si troverebbe costretto, per ottemperare alla continuità contrattuale, ad un cambio di inquadramento professionale al ribasso (da D2 a C1C2) degli educatori che prestano servizio da parecchi anni".