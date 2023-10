Centrale, volano stracci: "Disatteso il protocollo"

La centrale di Vallegrande è ancora terreno di scontro politico. A lanciare il sasso è il deputato spezzino Andrea Orlando, che mette nel mirino il sindaco Pierluigi Peracchini e lo invita a un confronto. "Peracchini ha firmato un protocollo con Enel nel quale si diceva che l’area occupata dalla centrale di Spezia sarebbe stata utilizzata in parte per la produzione di idrogeno. Poi Enel ha cambiato idea e ha fatto sapere che non produrrà più lì l’idrogeno, a dimostrazione del fatto che quel protocollo evidentemente non era vincolante come il sindaco diceva". Per Orlando "il sindaco dice sostanzialmente che quell’area è di Enel e ci fa quello che crede. Penso che la città abbia interesse che in quell’area ci siano attività sostenibili: il Comune non solo si limiti a valutare quello che succederà, ma faccia delle proposte". Temi rilanciati anche da Martina Giannetti, consigliera del Pd in consiglio comunale. "In questi mesi il sindaco non ha mai convocato i tavoli con gli stakeholders, nel frattempo quel protocollo è stato rimesso in discussione nella parte più importante, che rappresenterebbe un anello di congiunzione col tessuto economico della città. oggi non si comprendono né le prospettive di sviluppo né quelle occupazionali: il sindaco si impegni in dialogo con la città per costruire una proposta vera". Palazzo civico, tuttavia, sul punto sembra voler tirare dritto: ieri mattina contatto tra Comune ed Enel. "Su quel protocollo vige un accordo di riservatezza legato ai temi industriali – dice l’assessore allo sviluppo economico, Patrizia Saccone – ma nelle prossime settimane partiranno gli incontri con gli stakeholder: saranno contattate le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali. Allo stato, mi risulta con l’impianto per l’idrogeno verde è ancora sotto approfondimento: c’è il tema dei costi dell’intervento e quello della compatibilità economica, in un contesto di grande tensione internazionale. Lo sviluppo dell’area non sarà legato dalla realizzazione o meno della hydrogen valley: c’è il fotovoltaico, ci sono le batterie di accumulo, e soprattutto la restituzione di venti ettari alla città, che deve tirare fuori idee e proposte". Difficile allo stato pretendere un cronoprogramma degli interventi. "Il progetto Bess è stato fissato al primo trimestre 2024 – dice l’assessore – ma per avere certezze serve che Enel liberi dapprima le aree ed effettui i carotaggi per verificare lo stato dei terreni: Hanno demolito le due grandi cisterne, hanno cominciato i lavori al molo Enel per la demolizione delle gru, e presto toccherà al nastro trasportatore e alla ciminiera. Noi, al di là della questione idrogeno, continuiamo ad auspicare che ci siano investimenti che garantiscano la massima occupapibilità sul territorio".

mat.mar.