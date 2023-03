Centrale del 118 in condominio con il Tigullio "Decidano i direttori"

È stato approvato ieri dalla giunta regionale la prima bozza del Piano socio sanitario 2023-2025. Si tratta del documento di programmazione delle attività territoriali e ospedaliere riguardanti tutta la Liguria. Prima di arrivare al definitvo vaglio del consiglio, il piano verrà inviato al ministero della salute per recepire eventuali osservazioni e contestualmente sarà aperta una fase di confronto con i sindaci dei distretti sociosanitari. Un iter complesso, in cui si inserisce anche tutto ciò che è connesso al Pnrr in materia di investimenti legati alla salute. Un piano che segue come linee guida il decreto ministeriale 77 – che riorganizza l’assistenza territoriale attraverso ospedali di comunità, case di comunità, centrali operative territoriali – e il decreto ministeriale 70 del 2015 che disciplina il numero delle unità operative all’interno degli ospedali e delle aziende sanitarie. Nello specifico la programmazione regionale prevede nove punti nascita presso le cinque aziende sanitarie regionali. Quelli di Asl 1,2, 4 e 5 devono essere ancora decisi mentre per la Asl 3 saranno Villa ScassiOspedale Evangelico di Voltri, E.O Galliera, Policlinico San Martino e Istituo G.Gaslini.

Preventivati poi undici ospedali di comunità, strutture sanitarie intermedie della rete territoriale, a gestione prevalentemente infermieristica con presenza di un medico almeno 4,5 ore al giorno (6 giorni su 7) e aricovero breve che si colloca tra l’ospedale e la dimensione domestica. Previste poi trentadue case di comunità, ovvero le strutture in cui operano equipe multi professionali composte da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali e infermieri di comunità. Infine sedici centrali operative territoriali e tre centrali del 118, quella con sede al San Martino e due, una a Ponente e una a Levante, con sede ancora da decidere.

"L’obiettivo – dichiara il presidente della regione Giovanni Toti – è quello di offrire ai liguri una sanità più efficace, garantendo ai pazienti una migliore assistenza, da un lato con prestazioni più vicine a casa per quanto riguarda la bassa complessità dall’altro con cure specialistiche per le patologie complesse nei centri ospedalieri maggiormente all’avanguardia, in una logica di hub e spoke, facendo tesoro dell’esperienza della pandemia".

Su ipotesi di possibili accorpamenti tra Asl territoriali le precisazioni arrivano invece dall’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola. "Il piano non prevede fusioni, non so più come dirlo. In una fase storica, in cui davvero la carenza del personale è un problema non solo ligure ma nazionale, mettere insieme le risorse di alcuni ospedali che sono vicini significa riuscire a garantire gli stessi livelli di cura ottimizzando ciò che si ha a disposizione. Reperire personale molte volte non è facile, molti concorsi a volte vanno deserti, soprattutto per alcune specialità. Quindi nessun accorpamento, non si fonde nulla. Le Asl rimangono cinque".