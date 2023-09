Centomila euro per le scuole del futuro a La Spezia

Centomila euro in arrivo dalla Fondazione Carispezia (nella foto il presidente Andrea Corradino) a supporto del percorso delle scuole del futuro: è online il ’Bando aperto 2023’ nel settore formazione, a favore degli istituti della Spezia e della Lunigiana. I finanziamenti saranno destinati a sostegno, inclusione, multiculturalità e adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali, in coerenza con le linee di indirizzo e gli obiettivi indicati dal documento programmatico 2023-2025.

Il bando, consultabile sul sito dell’ente e attivo fino al 16 ottobre, fa seguito al precedente ’Scuola e innovazione’, grazie a cui a partire da quest’anno scolastico, gli studenti di sei realtà del territorio potranno utilizzare a pieno regime nuovi spazi laboratoriali dotati di strumentazioni altamente tecnologiche e in grado di consentire l’adozione di metodi di apprendimento innovativi. Saranno erogati fino ad un massimo di 10mila euro a partecipante, per progetti avviati dal 15 novembre 2023 al 31 dicembre 2024; potranno fare richiesta di contributi le scuole secondarie di secondo grado della provincia della Spezia e della Lunigiana per progetti volti a potenziare e migliorare l’attività didattica, anche attraverso l’utilizzo di risorse strumentali, e a promuovere un’istruzione di qualità per le nuove generazioni, nell’ottica di rafforzamento del sistema scolastico. Il bando è stato stilato tenendo conto dei contenuti del Pnrr e mira al comune obiettivo di sostenere i giovani e la loro formazione, per garantirne il diritto allo studio, le competenze digitali e le capacità generali a cogliere le sfide del futuro.